Как уклонистов будут лишать права на вождение и могут ли изымать транспорт: детали нового законопроекта

В законопроекте о мобилизации, который Верховная Рада намерена в ближайшее время рассмотреть, есть норма о лишении украинцев, уклоняющихся от военной службы, права на управление транспортным средством. Если эта норма будет принята, то законом определяется четкий метод этого процесса.

Так, процесс лишения права на управление предусматривает обращение ТЦК в суд. Об этом свидетельствует текст документа, вынесенный на голосование в сессионном зале Парламента.

В законопроекте указано, что если гражданин Украины не выполнил требований Территориальной военной комиссии и социальной поддержки, установленных законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", по исполнению обязанностей военнообязанным или резервистом в установленные сроки, ТЦК и СП имеют право обратиться в суд с исковым заявлением.

В этом заявлении ставится вопрос о временном ограничении права этого лица на управление транспортным средством в период мобилизации.

Военкомат имеет право подать иск в суд в течение 30 дней с момента возникновения оснований, предоставляющих ТЦК и СП право на предъявление исковых требований.

Суд рассматривает этот иск в письменном порядке в течение 30 дней со дня открытия производства по делу или по инициативе суда или по ходатайству сторон проводится судебное заседание. Неприбытие в судебное заседание лиц, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием для его рассмотрения.

Однако суд может отказаться принимать иск, если ТЦК и СП не докажут, что гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом, или что лицо нельзя было привести в ТЦК и СП без этой меры.

Решение суда по этому иску подлежит немедленному исполнению, а апелляцию предоставляется 15 дней.

Следует отметить, что Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных. Важно, что законопроект может изменяться, ведь любые правки могут быть отклонены при рассмотрении в ВР. Финальная версия будущего закона будет озвучена во время одобрения документа во втором чтении.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.