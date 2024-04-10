Кто получит отсрочку от мобилизации, а кого исключат из учета в случае принятия нового закона: список всех категорий

Народные депутаты Украины в среду, 10 апреля, намерены одобрить законопроект о мобилизации во втором чтении. В тексте документа есть положение об отсрочке от мобилизации и исключении из военного учета.

Детали опубликовал нардеп Алексей Гончаренко . Перечень лиц, освобождаемых от призыва на военную службу во время мобилизации согласно статье 23, выглядит следующим образом:

Лица, забронированные на период мобилизации и военное время органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и состоят на специальном военном учете.

Лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком 6—12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии). Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) младше 18 лет, в случае смерти второго родителя, лишения родительских прав, признания пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявления умершим, а также в случае воспитания ребенка по решению суда или при внесении записи о отца такого ребенка в Книге регистрации рождений согласно части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Женщины и мужчины, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка, страдающего тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, серьезными врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, серьезными психическими расстройствами, сахарным диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил серьезную травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в соответствии с установленными формами и процедурами центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, не имеющих статуса инвалидности.

Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы. Лица, усыновившие ребенка (детей), которые (которые) до момента усыновления были (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детями), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет. Лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умершая (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и у отца или матери жены нет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход).

Опекун лица, признанного судом недееспособным.

Лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обяз обязаны их содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в неизменном уходе, находятся под арестом (не считая домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения либо лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе ".

Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудие, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия.

Кроме того, категории граждан, подлежащих исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанные и резервисты Службы безопасности Украины – в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, военнообязанные и резервисты разведывательных) органов Украины – в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины), включают:

Лица, умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствуют или объявлены умершими.

Граждан, прекративших гражданство Украины.

Лиц, признанных непригодными к военной службе.

Граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе.

В случае исключения гражданина из военного учета согласно пунктам 3 и 4 настоящей части, его военно-учетный документ остается у него. В этот документ заносятся данные об исключениях из военного учета.

Следует отметить, что Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных. Важно, что законопроект может изменяться, ведь любые правки могут быть отклонены при рассмотрении в ВР. Финальная версия будущего закона будет озвучена во время одобрения документа во втором чтении.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.