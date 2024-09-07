Три десятка техники и 1270 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" на фронте 1270 российских оккупантов. Общая численность потерь врага в полномасштабной войне убитыми и ранеными достигла 623 990 кремлевских захватчиков.

Видео дня

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Также вражеский арсенал уменьшился на десятки единиц техники.

В частности, уничтожены и повреждены 1 танк, 29 артсистем, 1 средство ПВО и 55 единиц автомобильной техники оккупантов. Также Силы обороны приземлили 52 БПЛА оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за месяц наступления ВСУ в Курскую область Россия потеряла 6 тыс. своих военных погибшими и ранеными. Сегодня украинские защитники контролируют там более 1300 кв. км территории, включая более сотни населенных пунктов. По словам президента, еще десятки тысяч оккупантов страна-агрессор потеряла на других направлениях фронта.

Также украинские спецназовцы из рядов 73 центра ССО уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С", направлявшуюся на позицию. Уже после первого попадания за техникой, продолжавшей быстро ехать, начал тянуться длинный огненный "шлейф", позже огонь дополнил густой черный дым, появление которого предшествовало полному уничтожению САУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники уничтожили вражескую пушку, которую оккупанты пытались спрятать в лесополосе. По ней применили FPV-дрон.

– Бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" провели успешный штурм позиций врага, нанеся значительные потери российским войскам. Перед штурмом защитники тщательно спланировали свои действия на макете местности и провели полевые тренировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!