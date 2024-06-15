На Полтавщине во время воздушной тревоги раздались взрывы

В полдень 15 июня в Миргороде на Полтавщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские террористы запустили по городу две ракеты, предварительно, Х-59.

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ, а также мониторинговые каналы. Информацию о взрывах подтвердили также "Суспільному" местные жители.

Напомним, 9 июня оккупанты также ударили по Миргороду ракетами из тактической авиации РФ на северо-восточном направлении. А 7 июня под ракетным ударом оказался Полтавский район. Из-под завалов частного дома достали женщину в крайне тяжелом состоянии.

Медики почти сутки боролись за жизнь пострадавшей, но накануне она скончалась. Всего в результате атаки РФ повреждено более 50 частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ежемесячно используют 3200-3500 управляемых авиабомб, направленных исключительно на удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Цель оккупантов – внушить страх в людей и заставить уехать.

– 14 июня оккупанты обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Харьковщины. Разрушения и повреждения получили жилые дома, сельхозпредприятие и админздание.

– 15 июня оккупанты атаковали Днепропетровщину с помощью дронов-камикадзе и артиллерии. Под обстрелом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины.

– Также за минувшие сутки россияне обстреляли 18 населенных пунктов Херсона, включая облцентр. Били захватчики по жилым кварталам: повреждения получили жилые дома, а также автомойка и автомобильный гараж.