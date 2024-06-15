УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На Полтавщине во время воздушной тревоги раздались взрывы

Марина Погорилко
War
1 минута
2,3 т.
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздались взрывы

В полдень 15 июня в Миргороде на Полтавщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские террористы запустили по городу две ракеты, предварительно, Х-59.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ, а также мониторинговые каналы. Информацию о взрывах подтвердили также "Суспільному" местные жители.

На Полтавщине во время воздушной тревоги раздались взрывы
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздались взрывы
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздались взрывы

Напомним, 9 июня оккупанты также ударили по Миргороду ракетами из тактической авиации РФ на северо-восточном направлении. А 7 июня под ракетным ударом оказался Полтавский район. Из-под завалов частного дома достали женщину в крайне тяжелом состоянии.

Медики почти сутки боролись за жизнь пострадавшей, но накануне она скончалась. Всего в результате атаки РФ повреждено более 50 частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ежемесячно используют 3200-3500 управляемых авиабомб, направленных исключительно на удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Цель оккупантов – внушить страх в людей и заставить уехать.

– 14 июня оккупанты обстреляли и нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов Харьковщины. Разрушения и повреждения получили жилые дома, сельхозпредприятие и админздание.

– 15 июня оккупанты атаковали Днепропетровщину с помощью дронов-камикадзе и артиллерии. Под обстрелом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины.

– Также за минувшие сутки россияне обстреляли 18 населенных пунктов Херсона, включая облцентр. Били захватчики по жилым кварталам: повреждения получили жилые дома, а также автомойка и автомобильный гараж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!