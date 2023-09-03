Названо вероятное имя российского пилота, который сотрудничал с ГУР и перегнал Ми-8 в Украину

Российским пилотом, сотрудничавшим с ГУР и перегнавшим Ми-8 в Украину, предположительно был летчик-штурмовик 319-го отдельного вертолетного полка Восточного военного округа Максим Кузьминов. Именно он появляется в трейлере документального фильма "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины", опубликованном на YouTube-канале ГУР.

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Об этом свидетельствует анализ "Агентства. Новости". Российское издание привело несколько фактов, почему это настоящие имя и фамилия летчика, улетевшего в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Детали, на которые указало росСМИ:

1. Один из пяти друзей Кузьминова в запрещенной в Украине соцсети "ВК" – Александр Николаев – писал о себе, что является выпускником Красноярского кадетского корпуса им. А.И. Лебедь 2012 года.

2. В профиле Николаева обнаружена серия снимков, на которых он позирует вместе с Кузьминовым и другими курсантами сызранского филиала ВВА. Хотя журналистам россиянин заявил, что не служил, а Кузьминова знает только благодаря встрече во Владивостоке.

3. Николаев по просьбе журналиста посмотрел видео ГУР и подтвердил, что на нем Кузьминов. После этого он удалился из друзей Кузьминова и закрыл страницу "ВКонтакте".

4. Согласно утечкам из базы налоговой службы, Максим Кузьминов получал доход с 2016 по 2019 годы в филиале Военно-воздушной академии (ВВА) в Сызрани.

5. С 2020 года Кузьминов как место работы стал указывать воинскую часть №13984, а также должность – летчик-штурмовик.

6. Расследователи не смогли дозвониться по номеру Максима Кузьминова и его родственников. Аккаунт Кузьминова во "ВКонтакте" последний раз был активен три недели назад.

Напомним, на кадры с трейлера обратили внимание украинские СМИ. Сам фильм можно посмотреть 3 сентября в 22:15 в эфире национального телемарафона.

В минутном видео военная разведка показала среди прочего кадры задержания экипажа российского Ми-8, который пилот-россиянин тайком от двух других членов экипажа перегнал на территорию Украины, чтобы передать разведчикам. Это произошло в рамках спецоперации "Синица".

Сам пилот, появившийся на конце ролика на фоне изображения того же Ми-8, сказал, что уверен в победе Украины.

"Никто не хочет этой войны. Вот увидите, Украина победит – это только вопрос времени", – говорит россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– О том, что российский вертолет Ми-8 заманили на украинский аэродром, стало известно 23 августа. По данным одного из пропагандистов, вертолет якобы ошибочно залетел на территорию Украины и был захвачен украинцами.

– Однако довольно скоро в ГУР заявили, что вертолет оказался в Украине не ошибочно, а в результате спецоперации, которая длилась более полугода, и в общих чертах рассказали, как удалось заманить российский Ми-8 на Харьковщину.

– Руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. К российскому пилоту удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.