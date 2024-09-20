Оккупанты хотят выйти на круглосуточный режим атак дронами на Украину, но в эту игру можно играть вдвоем – ЦПД

Россия стремится увеличить масштабы производства "Шахедов", чтобы выйти на круглосуточный режим атак на Украину. Эти дроны-камикадзе для агрессора являются в основном ударным вооружением, но одновременно и элементом разведки.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в эту игру можно играть вдвоем, напомнив об успешных украинских дроновых атаках на объекты в РФ.

"Для россиян "Шахеды" остаются ударным оружием на ближние дистанции. Что касается дальних, основная функция – разведка", – говорит представитель ЦПД.

По его словам, увеличение количества производства этих российских "бляшанок" также имеет свою цель.

"Они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными. Но в эту игру можно играть вдвоем", – отметил Коваленко.

Он добавил, что в отличие от украинской противовоздушной обороны, российская ПВО носит точечный характер и не способна прикрыть всю Россию полноценно от атак БПЛА.

"А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца", – убежден Коваленко.

Ранее аналитики Forbes посчитали, что Россия выпускает до 200 ракет и сотни "Шахедов" в месяц. Все это вооружение идет на осуществление воздушных атак на Украину.

Только за первую половину сентября 2024 года (с 1 по 15 число) войска РФ запустили по Украине более 640 дронов-камикадзе Shahed-136.. Большинство этих БПЛА наша противовоздушная оборона сбила, ряд целей был локационно потерян.

Как сообщал OBOZ.UA, политический аналитик, публицист Виталий Портников выразил убеждение, что единственная возможность закончить войну в ближайшие 10 лет – это перенести ее на территорию России. Для этого Украине по меньшей мере нужно разрешение бить по целям в РФ.

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