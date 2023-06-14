Оккупанты прячутся в норах: в ВСУ рассказали о 'зачистке' Благодатного на Донетчине. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают зачистку на окраинах освобожденного Благодатного на Донетчине. Оккупанты прячутся в сети подземных ходов, откуда выгнать их может быть непросто.

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Об этом воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказали проекту "Український свідок". По словам защитника с позывным "Йети", освобождению населенного пункта предшествовали четыре дня интенсивных боев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего в деревне стояло больше роты солдат армии РФ. Только в местной школе "жили" около 40 оккупантов: они прятались в подвалах – рядом с запасами горючего и ящиками боеприпасов. Судя по надписям на стенах, это была 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

Некоторые захватчики до сих пор прячутся в посадке и под землей и отказываются сдаваться.

Как рассказывают наши бойцы, в катакомбах оккупанты имеют запасы пищи и воды.

"Это гораздо серьезнее, чем мы думаем. Это похоже на Камбоджу. Они делали большую ставку на содержание этого населенного пункта", – рассказал "Йети".

Также военные показали боеприпасы, брошенные военными РФ. Их здесь множество – это, в основном, мины 120 калибра. Теперь они будут работать против них.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 июня стало известно, что защитники Украины освободили село Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей. Также была деоккупирована Макаровка.

– По словам украинских военных, в Благодатном находилось около 150 оккупантов, которые разместили здесь крупный склад оружия.

– В Минобороны заявили, что на Бахмутском направлении продолжается штурм вражеских позиций.

– 12 июня ВСУ показали кадры деоккупации Сторожевого на Донетчине. Там были ликвидированы десятки оккупантов, нескольких взяли в плен.

– Согласно утренней сводке Генштаба, Силы обороны преуспевают в ходе наступательной операции. В частности, на Бердянском направлении идут бои в районе трех населенных пунктов.

– На многих участках фронта захватчики сдаются в плен, чтобы сохранить свою жизнь.