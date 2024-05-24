Отправят в боевые воинские части: в Генштабе ВСУ анонсировали сокращение штата на 60%

В ходе реформы Генерального штаба Вооруженных сил Украины его штатную численность планируют снизить на 60%. Высвобождающийся личный состав будет направлен на доукомплектование органов управления оперативного и тактического уровней, а также боевых воинских частей.

Такое заявление сделал бригадный генерал Евгений Острянский, начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ во время брифинга в пятницу, 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, 25% подразделений будут расформированы, а еще 35% – передано в другие роды и виды ВСУ.

Острянский отметил, что функциональное обследование Генерального штаба привело к решению оптимизировать штатную численность некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Генерал добавил, что процесс включает расформирование отдельных военных организационных структур, создание новых и оптимизацию существующих.

Эти меры, по его словам, позволят устранить дублирование функций и снизить штатную численность на 60%. Острянский также подчеркнул, что высвободившийся личный состав будет использован для доукомплектования органов управления оперативного и тактического уровней, а также боевых воинских частей.

" Это позволит осуществлять ротации подразделений, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", - пояснил генерал.

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