"Покровск может стать для россиян пирровой победой": эксперт объяснил, вызовет ли захват города врагом обвал фронта

В прошлом году Донецкая область оставалась главным полем боя. За год ВС РФ заметно продвинулись на Лиманском направлении и полностью оккупировали Северск, нацелившись на Покровск и Мирноград.

Об этом рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в интервью "Радио.Свобода". По его словам, несмотря на это, если враг захватит города, угроза обвала фронта будет мала.

Бои в Донецкой области

В первой половине года бои шли на подступах к Покровску, а в середине лета в городе уже появились первые российские солдаты. Сейчас ситуация для ВСУ крайне сложная, отмечают специалисты, потому что на этом направлении Россия сосредоточила около 150 тысяч военных – почти столько же, сколько привлекла в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Покровск может стать для россиян пирровой победой. Сколько ресурсов, сколько времени уже потрачено на то, чтобы просто зайти в агломерацию и создать существенные, критические для нас проблемы", – рассуждает Ткачук.

Эксперт напоминает: еще в начале 2024 года Москва заявляла, что сможет захватить весь Донбасс до конца 2025-го. Но, поскольку в обоих городах уже нет армейских логистических пунктов, обвала фронта, по его словам, не будет.

"Даже в случае оккупации Покровска и Мирнограда серьезного обвала фронта не будет, потому что эти города уже давно не выполняют роль логистических хабов. В этом случае, очевидно, они дальше пойдут на Доброполье", – предполагает он.

Ситуация в Донецкой области – последние новости

Напомним, ранее начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко рассказал, что российские войска не прекращают активных попыток прорыва в Донецкой области, сосредоточив внимание на Покровске и Мирнограде. Враг ежедневно проводит штурмовые действия и пытается найти обходные маршруты для продвижения.

В то же время ВС РФ под Покровском меняют тактику из-за значительных потерь в бронетехнике. Все реже враг применяет БМП и танки, пытаясь продвигаться малыми пехотными группами или в одиночку. Он использует сложные погодные условия и маскировку, однако украинские военные фиксируют такие попытки заблаговременно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Узнав позывной оккупанта из радиоперехвата, защитники выдали себя за россиян, пришедших на "помощь", и помогли оккупанту как можно быстрее добраться на "концерт к Кобзону".

