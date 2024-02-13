'Призрак 'Бельбека' не дает покоя': Гуменюк рассказала о маневрах россиян в Крыму

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что после ударов по объектам россиян в оккупированном Крыму они постоянно проводят маневры. В основном действия захватчиков направлены на перераспределение средств противовоздушной обороны.

Об этом Гуменюк сказала в понедельник, 12 февраля, в эфире программы "Линия фронта" на канале "Мы – Украина". На полуострове в последнее время очень неспокойно, отметила она.

"Там постоянные маневры, очень неспокойно. И если раньше Крым был местом интересных путешествий и красивых мест, то сейчас им не до красоты, а лишь бы уберечься", – говорит Гуменюк.

Оккупанты перераспределяют по территории Крыма свои средства ПВО, так как украинские Силы обороны своими ударами "наделали им дыр".

"Кроме того, есть необходимость перераспределить запасы боеприпасов, которые у них накоплены, потому что понимают, что локации нам известны. И очень неспокойно и для воздушной компоненты – "призрак Бельбека" не дает покоя и другим локациям", – отметила Гуменюк.

Ранее Гуменюк сказала, что после ракетного удара по аэродрому "Бельбек" российская армия потеряла пункт управления авиацией. А в британской разведке отметили, что эта атака ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во временно оккупированном Крыму 31 января прогремел ряд взрывов. Их слышали не менее чем в шести населенных пунктах. В Севастополе в районе аэродрома "Бельбек" вспыхнул большой пожар. Впоследствии россияне заявили об уничтожении своих самолетов и ликвидации живой силы.

– В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в Крыму, в частности в районе аэродрома "Бельбек", были атакованы определенные российские объекты. Ударом было ликвидировано 10 оккупантов, среди которых и командир авиаэскадрильи истребительного полка Александр Татаренко.

– Впоследствии в сеть попали спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе, на которых видны последствия удара Сил обороны Украины. Там оккупанты потеряли личный состав и по меньшей мере три самолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!