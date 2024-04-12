'Просчитывают слабые места': Гулима объяснил, почему Россия активизировала удары по украинской энергетике

В последнее время российские оккупанты сосредоточились на ударах по энергетическим объектам Украины, поскольку хотят вывести ее из строя. Они просчитывают слабые места экономики, и пытаются нанести наибольший вред именно там.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима. Он отметил, что стратегическая цель врага – выведение энергосистемы Украины из строя.

"Имея свои проблемы с военно-промышленным комплексом, россияне пытаются препятствовать развитию военно-промышленного комплекса Украины. Энергоснабжение – один из главных факторов для такого развития. Когда мы говорим о том, что нам нужно увеличивать производство собственного оружия, экипировки и другой военной продукции, это предполагает создание новых предприятий, модернизацию существующих или увеличение объемов производства. И все это требует больше энергоресурсов, в частности электроэнергии. Наверное, именно на это и направлены действия врага", – объяснил Гулима.

Кроме того, значительное количество электроэнергии нуждается и в железной дороге для обеспечения предприятий ВПК сырьем, комплектующими и тому подобное, и нехватка электроэнергии может внести расстройство в эту логистику.

Кроме того, по мнению эксперта, это может являться ответом на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Не столько месть, но и мы, и они просчитывают слабые места экономики, определяют наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший урон именно там. Мы определили одни цели, они – другие, и продолжается борьба на истощение, уменьшение экономических возможностей друг друга", – пояснил он.

Напомним, ночью и утром 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетики в Харьковской, Запорожье и Львовской области.

Так, в Харькове пока не работают две ТЭЦ и трансформаторная подстанция, в городе введены графики отключений электроэнергии, часть облцентра до сих пор обесточена. Тем временем в области из трех районов принудительно эвакуируют семьи с детьми.

На Львовщине под ударом были объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанция.

Также России удалось полностью разрушить Трипольскую ТЭС в Киевской области. По ней РФ ударила новейшими ракетами Х-69, эксперты назвали их "хуже "Кинжала", ведь эти ракеты способны лететь на сверхнизкой высоте в 20 м, что делает их обнаружение и уничтожение сверхсложной задачей. Перед тем, как поразить Трипольскую ТЭС, упомянута ракета пролетела около 400 км – больше, чем максимальная дальность этих ракет, о которой было известно ранее.

В общей сложности во время отражения очередной массированной комбинированной атаки врага, силы ПВО сбили 18 ракет и 39 дронов из 82 ударных средств, которыми РФ атаковала Украину.

Между тем, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 11 апреля отметил, что с начала года Россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, 2 800 дронов и 7 тыс. управляемых авиационных бомб. И только в 3% случаев целился агрессор по военным целям, подавляющее большинство атак было направлено на гражданскую инфраструктуру, в том числе на энергетику.