'Путин стремится использовать голод и зиму в качестве инструментов давления': в Евросоюзе резко высказались об ударе МБР

Европейский Союз резко отреагировал на применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для атаки по Украине. Там заявили, что Россия в очередной раз продемонстрировала эскалацию агрессии.

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Это свидетельство того, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры и продолжает обострять ситуацию. Такое заявление сделал спикер Европейского Союза (ЕС) Петер Стано во время брифинга в четверг.

Он отметил, что применение МБР Россией против целей в Украине является очевидным сигналом о новом витоке агрессии.

"Мы, безусловно, отслеживаем сообщения о том, что Россия воспользовалась межконтинентальной баллистической ракетой против целей или целей в Украине... Очевидно, что такая атака или атаки могли бы стать четким признаком эскалации со стороны Путина", – заявил он.

Он подчеркнул, что Европейский Союз уже неоднократно получал явные сигналы о намерениях Кремля обострить конфликт. Кроме того, продолжается целенаправленный. террор против мирных жителей

Он (Путин. – Ред.) снова делает ставку в ядерной игре с недавно обновленной ядерной доктриной России. Он привел северокорейских солдат на европейскую землю. Все это является четким признаком его желания к эскалации, а не воли найти пути к миру. Так что если они (русские. – Ред.) действительно воспользовались межконтинентальной ракетой, это будет качественным изменением в подходах Путина и четким признаком эскалации", - добавил Стано.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия.

Напомним, утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. Во время обстрела террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету.

Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек В городе повреждено промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрела произошли два пожара.

Российская атака, продолжавшаяся с 05:00 по 07:00, была направлена на предприятия и критическую инфраструктуру Днепра, сообщили в Воздушных силах. Защитники неба сбили шесть Х-101, остальные российские ракеты не привели к существенным последствиям.