'У них большие проблемы': спикер ВМС объяснил, почему россияне почти не используют 'Калибры' для ударов по Украине

Основные корабли Черноморского флота РФ, носители крылатых ракет, все еще на плаву и до сих пор могут вести огонь по территории Украины. Однако "Калибры" для ударов они уже не используют.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук считает, что с "Калибрами" у РФ есть проблемы из-за военной логистики. Загрузить такими ракетами носители можно в Крыму, однако оккупанты в последнее время пытаются избегать полуострова.

"Как мы видим, в течение долгого времени они уже не использовали носители крылатых ракет. Единственный подтвержденный залп, четыре ракеты из фрегата "Адмирал Макаров" был после уничтожения "Цезаря Куникова" Это такой акт отчаяния, не могли они промолчать в этой ситуации. Но имея на борту теоретически восемь ракет, он использовал только четыре. Это тоже говорит о многом", – говорит Плетенчук.

Дело в том, что их военная база "Новороссийск" не предназначена для загрузки ракет "Калибр", комплектовать свои корабли такой баллистикой РФ может только в пункте базирования "Севастополь". "И для них это до сих пор остается проблемой", – заметил капитан 3-го ранга.

"Агрессор прекрасно понимает ситуацию уже достаточно давно. Поэтому принимает соответствующие меры, такие как рассредоточение корабельно-катерного состава, изменение пунктов базирования, периодическая передислокация кораблей между пунктами базирования, прежде всего Новороссийск, Сочи, Туапсе", - пояснил Плетенчук.

По его словам, в акватории Черного моря РФ потеряла уже треть своего флота. "Нет смысла пополнять (боезапас), потому что даже те корабли, которые есть сейчас, они не выполняют в полном объеме те задачи, для которых они там присутствуют", - добавил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Он достал пробоину в левом борту, лег на бок, а затем пошел ко дну в районе Алупки.

Между тем эксперты рассказали, сколько ВДК осталось у кафиров в Черном море после потери "Цезаря Куникова".