Украина вывела из строя 45 % нефтеперерабатывающих мощностей России: в Генштабе представили полный отчет

В течение недели Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и промышленных объектов России и на временно оккупированных территориях. Среди основных целей были нефтеперерабатывающие заводы, объекты противовоздушной обороны, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, авиация и инфраструктура ударных беспилотников.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал в Facebook отчет о результатах ударов за период с 14 по 20 сентября. В нём указано, что после удара по Московскому НПЗ 20 сентября по состоянию на 21 сентября из строя выведено более 45 % проектных мощностей российской нефтепереработки.

В ночь на 15 сентября украинские военные нанесли удар по Сизранскому НПЗ в Самарской области России. Под удар попали установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.

Также в Таганроге Ростовской области было поражено предприятие "Атлант Аэро". По данным Генштаба, оно производит ударно-разведывательные БПЛА "Молния" и комплектующие для "Ориона".

Главные истории дня

В ночь на 17 сентября был поражён НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Мощность предприятия составляет около 15 млн тонн нефти в год. Украинские силы поразили установку первичной переработки АВТ-3.

20 сентября под удар попал "Газпромнефть-Московский НПЗ" в Москве. Там, по данным Генштаба, были поражены установки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации.

После этого Генеральный штаб заявил о выводе из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Среди последствий в отчете названы дефицит качественного топлива в России и резкое падение объемов производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5/К5.

Удары по ПВО

Отдельным направлением в течение недели было поражение российской ПВО, РЛС, средств РЭБ и управления.

В Сочи украинские силы поразили РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-400 "Триумф". В районе Выгоничей Брянской области — две пусковые установки С-400. В районе Украинки Запорожской области поражено ЗРК "Бук-М3".

В Донецкой области под удар попала РЛС "Небо-У". В Брянской области также были поражены станции РЭБ, радиолокационные станции и ретрансляторы.

Особое внимание украинские военные уделяли инфраструктуре российских ударных БПЛА. В районах Донецка, Курска и Северодонецка были уничтожены места хранения, подготовки, запуска и производства беспилотников.

На аэродроме Саки была поражена наземная станция управления БПЛА "Орион". Также Генштаб сообщил о поражении многочисленных пунктов управления российскими беспилотниками.

Авиация и склады

На аэродроме "Ростов-на-Дону (Центральный)" были поражены два самолета Ан-26, один Ан-12 и три вертолета. На аэродроме Саки — самолет Су-24.

В течение недели Силы обороны Украины также наносили удары по складам боеприпасов, топливно-смазочных материалов и материально-технических средств российских войск.

В Генштабе отметили, что поражение таких объектов направлено на снижение военно-экономического потенциала России. В ведомстве также подчеркнули, что Украина рассматривает эти действия как реализацию права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября в Генштабе заявили, что ВСУ поразили ЗРК "Бук-М3", место производства БПЛА и пункты управления противника.

Также стало известно, сколько вражеских систем ПВО поразили Силы беспилотных систем с начала года.

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