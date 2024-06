Усложняет способность проводить авиаоперации: ISW указал на разную политику Запада по использованию Украиной F-16

Отдельные западные правительства выдвигают разную политику в отношении будущего использования Украиной поставленных Западом истребителей F-16. Такая неопределенность усложняет ее способность планировать и проводить авиационные операции.

Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они указали на неопределенность партеров относительно применения Силами обороны западных самолетов в оборонительных и контрнаступательных мероприяиях.

Как известно, 28 мая премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Украина сможет использовать поставленные ею F-16 только на своей территории. Однако с его слов не было ясно, позволит ли Брюссель Киеву применять истребители для нанесения ударов по территории РФ из украинского воздушного пространства.

В Дании напротив сказали, что украинские войска смогут использовать датские F-16 для ударов по территории России. Такую же позицию в последний день мая высказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, заявив, что Амстердам не устанавливает никаких ограничений на использование Силами обороны Украины предоставленных им F-16.

Она даже подчеркнула, что Киев и вовсе может применять эти истребители "над или на территории России", если будет соблюдать статью 51 Устава ООН и международное гуманитарное право. Эта статья, в частности, предусматривает, что "ничто в этом Уставе не может ущемлять неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если вооруженное нападение произойдет против" государства-члена ООН.

В ISW оценили это предостережение Запада как напоминание о том, что украинские удары по территории страны-агрессора РФ в контексте полномасштабного российского вторжения являются частью неотъемлемого права Украины на самооборону. Но фактически они дали понять, что западные истребители не могут использоваться для нанесения определенных ударов.

"Это усложняет способность Украины планировать и проводить авиационные операции с использованием F-16", – констатировали аналитики.

Напомним, что Нидерланды, Дания и Бельгия возглавляют "коалицию F-16" для Украины. В настоящее время украинские пилоты и наземный технический персонал проходят тренировки на истребителях за границей, но ожидается, что первые самолеты могут прибыть в страну этим летом. Всего от Бельгии Украина должна получить 30 истребителей F-16 к 2028 году.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях несколько стран официально предоставили разрешение Украине наносить удары по России их оружием, назвав определенные ограничения. Например, в Германии сказали, что это касается только территории, граничащей с Харьковщиной. Со своей стороны в США заявили, что Силы обороны могут бить американским оружием на всей протяженности госграницы, откуда страну атакуют российские войска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!