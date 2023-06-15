В Минобороны сказали, каким образом войска РФ взорвали Каховскую ГЭС

Характер взрыва на Каховской ГЭС указывает на то, что взрывное устройство сработало внутри электростанции. Следы мощных поверхностных взрывов на соседних объектах разрушенной плотины не зафиксированы.

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Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Руслан Берегуля на брифинге в Military Media Center.

"Следы из-за мощных поверхностных взрывов на соседних объектах отсутствуют, что указывает на срабатывание взрывного устройства внутри ГЭС, которое, вероятно, заложили бойцы 205-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ", – сказал полковник.

Руслан Берегуля добавил, что в момент взрыва норвежская сейсмическая система NORSAR зафиксировала колебания по координатам, совпадающим с местонахождением Каховской ГЭС, что указывает на мощную силу взрыва. При этом полковник отметил, что подрыв ГЭС ракетами HIMARS невозможен, потому что в одной ракете находится 100-200 кг взрывчатого вещества, которого недостаточно для уничтожения такого сооружения.

Берегуля также отметил тот факт, что подрыв Каховской ГЭС произошел сразу после начала наступления Сил обороны Украины на отдельных участках фронта.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются 45 населенных пунктов, 28 из них расположены на правом берегу Днепра, еще 17 – на оккупированном левобережье Херсонщины.

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