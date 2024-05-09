В Одессе раздались взрывы: первые официальные детали

В четверг, 9 мая в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв. В то же время в Воздушных силах сообщили о движении скоростной цели в направлении Одесщины.

О ситуации в городе сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram-канале. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Воздушная тревога по Одесщине была объявлена в 17:10. А уже через три минуты в городе раздался взрыв.

Пока нет информации, где раздался взрыв и какие последствия ракетного удара по Одессе.

Отбой тревоги раздался в 17:25. Это была четвертая воздушная тревога в Одесской области с начала суток 9 мая.

Первый раз враг атаковал Одессу в этот день ночью около половины первого. По направлению к югу Одесщины из акватории Черного моря двигались БПЛА типа Shahed. Людей призывали находиться в укрытиях, ведь "работают антимопедные войска", то есть мобильные противодроновые отряды.

В общей сложности в Одессу летели пять групп "шахедов". В 1:35 в Одесской области прогремели взрывы – работало ПВО. Всего Силы обороны уничтожили 17 вражеских ударных БПЛА из 20.

Как сообщал OBOZ.UA:

Пограничники показали, как "охотились" на вражеские дроны в Одесской области. За ночь на 9 мая они уничтожили пять "шахедов".

Утром 9 мая российская террористическая армия нанесла очередные удары по Никополю Днепропетровской области. В результате военных преступлений россиян в городе погибли два человека.

Также в ночь на 9 мая обстреляли село Магдалиновка Запорожской области. Ранения получила 65-летняя женщина, она госпитализирована.

Накануне, 8 мая Россия устроила массированную атаку по Украине с использованием 76 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 20 ударных БПЛА и 39 ракет разного типа.

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