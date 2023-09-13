В работе Starlink во время атаки на Севастополь произошел сбой: подробности

В сети спутниковой связи Starlink был зафиксирован сбой. Это произошло ночью 13 сентября, когда были нанесены удары по оккупированному Севастополю.

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Об сбое сообщил мониторинговый сервис NetBlocks. "Сетевые данные в реальном времени показывают, что спутниковая интернет-платформа SpaceX Starlink сейчас переживает международный сбой; причина неизвестна", – заявили там по состоянию на 03:30 (по Киеву).

Впоследствии в NetBlocks уточнили, что обслуживание Starlink было возобновлено после 50-минутного сбоя.

"Данные показывают, что обслуживание на спутниковой интернет-платформе SpaceX Starlink (AS14593) было возобновлено после часового сбоя в нескольких странах; оператор не дал объяснения; продолжительность инцидента примерно 50 минут", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы, вспыхнул сильный пожар. Коллаборант Развожаев заявил о 24 пострадавших, в минобороны РФ утверждают об ударе десятью крылатыми ракетами.

– Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выразил благодарность украинским летчикам и намекнул на продолжение.

– Предварительно повреждены десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

– В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что оба судна находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.

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