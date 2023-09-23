В центрально-восточной части Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

Вечером субботы, 23 сентября, в центрально-восточной части Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой запуска российскими оккупантами баллистических ракет.

Украинцев призвали находиться в безопасных местах. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Тревога начала распространяться в 19:16.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

Напомним, ночью 23 сентября российская террористическая армия в уже традиционной манере устроила атаку на Украину, запустив против мирных городов ударные БПЛА. 14 целей из 15 удалось обезвредить защитникам украинского неба.

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А накануне вечером россияне ударили двумя ракетами по Кременчугу в Полтавской области. Одну из них удалось сбить силам ПВО, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки погиб один человек, еще 31 – получил ранения, в том числе и трое детей.

Отметим, что кремлевские террористы в последнее время практически каждый день бьют по Украине дронами и ракетами. Ночью 21 сентября силам ПВО удалось сбить 36 из 43 вражеских целей, а 20 сентября – 17 из 24.

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