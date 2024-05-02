Военная помощь США позволила Украине укрепить линии обороны – Белый дом

Первоочередное использование военной помощи США в Украине , прежде всего, заключается в усилении оборонных позиций Вооруженных сил Украины на поле боя. Но как новое вооружение будет использоваться дальше, будет решать украинская сторона.

Такое заявление сделал в четверг на телефонном брифинге советник Белого дома Джон Кирби. По его словам, необходимо посилить оборону, особенно на Донбассе, где в последнее время идут жесткие бои.

"Они укрепили свою оборону. Сейчас это первоочередная задача, потому что, в частности, на Донбассе, как вы знаете, они потеряли часть территории на Авдеевском направлении, потому что полгода не получали поддержки от Соединенных Штатов, которая сейчас начинает поступать", – сказал Кирби.

Он также указал, что украинские силы уже используют полученную помощь для улучшения оборонных линий.

Он отметил, что украинские силы сейчас используют эту помощь, чтобы привести оборонные линии в лучшую форму. О дальнейшем использовании этой поддержки и возможном применении ее в контрнаступательных операциях решение будет приниматься украинской стороной.

Однако самое важное, как отметил советник Белого дома, является то, что Вооруженные силы Украины уже получают поддержку от Соединенных Штатов.

Ранее глава Штатов Джо Байден также сказал, что Вашингтон еще на прошлой неделе начал посылать Киеву военную помощь из нового пакета. Американский лидер отметил, что этой помощи Украина ждала полгода и ее отсутствие оказало серьезное влияние на ход боевых действий.

Спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге 25 апреля, комментируя сроки поставки помощи от Соединенных Штатов, заявил, что этот процесс уже начался. По его словам, некоторая техника будет доставлена в срочном порядке, на транспортировку другой уйдет чуть больше времени.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий помощь иностранным государствам, в том числе $61 миллиард Украины.

– В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи нашей стране на $1 миллиард. В него вошли ракеты для систем ПВО RIM-7, Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды стандартов НАТО, БМП Bradley и другие вооружения и техники.

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