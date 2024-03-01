Всего в 130 км от фронта: обнаружено место дислоцирования еще одного российского самолета А-50. Спутниковые фото

Сервис Planet "поймал" еще один российский А-50. Вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления находится всего в 130 км от линии фронта.

Об этом сообщили Схемы и опубликовали спутниковые снимки, полученные благодаря сервису Planet. Как видно из локации, российский самолет находится в Таганроге Ростовской области РФ.

Спутниковые фото Planet Labs за 29 февраля свидетельствуют, что дислоцируется "жирная" птичка на аэродроме Таганрог-Южный. Он расположен почти в 130 км от линии боевых действий в Донецкой области.

А-50 – это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения в войне против Украины.

По информации журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, также этот самолет, или самолет этого типа, попадал на фото на территории аэропорта Таганрога в сентябре 2023 года и 15 февраля этого года.

При этом 28 февраля его не видели на аэродроме. Это может указывать на то, что в этот день оккупанты активно использовали самолет по назначению.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и воздушных сил.

Перед началом полномасштабного вторжения в России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

Самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Как сообщал OBOZ.UA:

Оккупанты уже несколько дней не используют самолеты А-50. По всей видимости, враг сделал соответствующие выводы после потери двух таких бортов за последние два месяца. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер ПС ВСУ напомнил, что с начала полномасштабной войны агрессор понес три потери А-50. В частности, в феврале прошлого года такой самолет вывели из строя белорусские партизаны на авиабазе "Мачулищи" (Минская область РБ).

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