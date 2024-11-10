Зеленский об атаках РФ: убийства детей нельзя забыть, для мира нужна справедливость
Президент Владимир Зеленский отреагировал на усиленные удары РФ по городам Украины за неделю, что проходит. Он подчеркнул, что убийства россиянами детей нельзя забыть, а для мира нужна справедливость.
Об этом говорится в посте Офиса президента в официальном Telegram-канале. Там опубликовали кадры с последствиями вражеских атак по Одессе, Харькову, Запорожью 7-10 ноября и не только.
Отмечается, что в течение этой недели украинские силы противовоздушной обороны работали каждую ночь и каждый день, защищая небо Украины от российского террора.
В ночь на 10 ноября войска РФ запустили по регионам нашей страны рекордное количество "Шахедов" и других ударных дронов – 145.
Всего же в течение этой недели страна-агрессор применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.
В частности, днем 7 ноября Россия ударила пятью КАБами по Запорожью, убив десять человек, в том числе молодую маму с полуторагодовалым сыном, более 40 человек пострадали. Вечером того же дня войска РФ совершили массированную атаку ударными дронами на Одессу и Одесский район: погиб один человек, девять пострадали. В ночь на 8 ноября оккупанты ударили авиабомбами по Харькову, в результате чего пострадали 25 человек, в том числе младенец. В ночь на 10 ноября военные преступники снова атаковали Одесщину "Шахедами": получила серьезные повреждения инфраструктура, пострадали два человека.
Кроме этого, за неделю вражеские войска неоднократно обстреливали авиабомбами и дронами-камикадзе Сумщину, Херсонщину, Донетчину, атаковали Днепропетровщину и Киевщину.
"Такой террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потерю родных нельзя просто забыть. Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это однаково понятно. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого – вполне реалистично для Украины", – прокомментировал Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA, для того чтобы Украина победила в войне с Россией и приблизила справедливый мир, партнеры должны усилить обороноспособность Сил обороны, заявила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова. По ее словам, именно это предусмотрено Планом победы, представленным Зеленским.
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