Бахмут держится: что происходит в городе, который остается самой горячей точкой фронта

В Бахмуте и вокруг него идут ожесточенные бои. Враг бросил на штурм города свои самые подготовленные подразделения, пытаясь окружить его, но Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону.

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По словам самих воинов, ситуация в Бахмуте в последние дни ухудшилась. Защитники просят доверять только официальным украинским источникам и говорят, что на данный момент речи о выводе войск не идет. Подробнее о том, что происходит в этой горячей точке фронта, рассказывает OBOZREVATEL.

Что сейчас происходит в Бахмуте

В ночь на пятницу, 3 марта войска РФ взорвали ракетой "Искандер" мост между Бахмутом и селом Хромово, который называли "жизненно важной артерией". Он располагался на последнем из основных путей снабжения между городами Бахмут и Часов Яр, через него эвакуировали гражданских и подвозили боеприпасы.

Как пишет CNN, украинские военные все же могут попасть в город. А в управлении полиции в Константиновке надеются восстановить мост как можно скорее.

По мнению аналитиков ISW, оккупанты в последние дни изменили стратегию в Бахмуте. Враг продолжает наступление, но свернул усилия по окружению города с юго-запада и северо-востока. Таким образом захватчики могут оказывать давление на украинские войска, чтобы те отступили из Бахмута, сосредоточившись на северо-восточном наступлении.

Что говорят в командовании

3 марта командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил Бахмут, где заслушал доклады командиров подразделений и ознакомился с проблемными моментами повышения обороноспособности на линии фронта.

В командовании Сухопутных войск ВСУ отметили, что РФ бросила на штурм Бахмута самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и регулярной армии.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба, на Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута.

Ситуация глазами защитников

Украинский воин-аэроразведчик "Стус" рассказал, что ситуация в Бахмуте в последние дни усложнилась, противник не прекращает попыток продвинуться и окружить город. Утром 3 марта ВСУ находились в населенном пункте и продолжали бои.

"На этот момент никакого вывода войск из Бахмута нет. Бои продолжаются на всех участках города, 93-я [бригада] стоит и продолжает выполнять поставленные ей задачи", – написал защитник в Twitter.

Он также призвал украинцев доверять официальным украинским источникам, а не пропаганде Кремля.

В свою очередь командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" сообщил, что его полраздел ночью "Птахи Мадяра" получил боевую задачу немедленно выбыть из Бахмута в новое место боевых действий.

"Я прежде всего военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Бахмута. Выполняем приказ", – сказал он.

Сколько гражданских остается в городе

Как рассказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в разных районах Бахмута под обстрелами остаются 5 тыс. человек, в том числе 37 детей.

По словам Кириленко, они не хотят уезжать, а некоторые даже прячутся от эвакуации в то время как армия РФ ведет шквальный огонь по городской застройке.

"Родители, которые категорически против эвакуации, обвиняют нас, будто мы их силой пытаемся вывезти. Они уверены, что переживут обстрелы и останутся в городе", – сказал руководитель Донетчины.

В то же время удалось вывезти всех детей-сирот и несовершеннолетних, лишенных родительской опеки, сообщил Кириленко.

Что говорят в разведке

Как отмечают в военной разведке Британии, потепление создает грязь на фронте, что скажется на ходе боевых действий. Так, ограниченное передвижение по пересеченной местности обычно обеспечивает определенное военное преимущество силам, которые обороняются.

"Почти наверняка до конца марта передвижение по пересеченной местности будет в худшем состоянии после окончательной оттепели. Это добавит "трения" наземным операциям и осложнит передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", – считают в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут стоять за Бахмут, но не любой ценой. По словам главы государства, оборона города будет продолжаться до тех пор, пока это будет разумно.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила о переброске в Бахмут дополнительных подкрепления. Она объяснила, что удержание города-крепости – это стратегический вопрос.

А спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что о выводе из Бахмута Сил обороны речи не идет. Командование следит за ситуацией; то или иное решение будет принято в случае необходимости.