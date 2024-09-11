'Это то, что нам нужно': эксперт предложил начать массово говорить о 'Томагавках'. Видео

На фоне объяснений чиновников Соединенных Штатов, что Украине не позволяют бить ATACMS в вглубь РФ потому, что в радиусе поражения этой ракеты "нет самолетов РФ", украинским должностным лицам нужно начать требовать от партнеров более дальнобойные ракеты. К примеру, американские крылатые "Томагавки", дальность действия которых составляет 2500 километров.

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Такое мнение в эфире OBOZ.UA высказал известный военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он подчеркнул: говорить о "Томагавках" нужно потому, "что это то, что нам нужно".

Напомним – Украина требует от США снять запрет на нанесение их оружием ударов по военным объектам РФ. Поскольку логического объяснения существования такого запрета нет, американские чиновники начали придумывать нелогичные. Так, глава Пентагона говорил, что РФ "увела свои самолеты из зоны поражения" ракетами ATACMS (хотя речь шла не о самолетах, а о недвижимых военных объектах).

"Максимальная дальность полета ракеты "Атакамс", а это самое дальнобойное оружие, которым мы пользуемся, до 300 километров. Не открою страшную военную тайну, но у нас не очень много установок, из которых может запускаться такая ракета", – отметил эксперт.

Кроме небольшого количества установок (и того факта, что мы их в ходе войны теряем), специалист еще подчеркнул, что фактическая зона поражения имеет радиус в 200 километров, а "полоса в 100 километров остается" местом неэффективного применения ракеты. А другого дальнобойного оружия у нас нет. Именно поэтому и нужно говорить о "Томагавках".

"Совершенно верно, нужно снять запреты. Дайте нам что-то дальнобойнее, и тогда параллельно снимите запреты. То есть, если бы мы с вами имели не "Атакамсы", а "Томагавки", с дальностью действия до 2500 километров, и если бы нам этими "Томагавками" не позволяли бить на такое расстояние, конечно, тогда бы мы кричали о запрете и связанных руках. Но у нас нет "Томагавков. Я предлагаю начать массово говорить об этих "Томагавках", потому что это то, что нам нужно", – отметил офицер.

Грабский добавил, что существует нюанс: "чтобы наносить удары по целям глубины российской территории, кроме того, чтобы было чем наносить, нужно, чтобы этого чего-то было очень много".

Томагавки – что это такое

Эксперт не зря предложил говорить именно о дозвуковых крылатых ракетах Tomahawk. Эти ракеты выпускаются во многих модификациях, включающих разные боеголовки и, в отличие от ATACMS, позволяют запуск с самых разных платформ.

Tomahawk считается как стратегической, так и тактической ракетой большой дальности. Интересно, что она проделывает путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

Часть ракет Tomahawkп после подписания соглашения 1987 о разоружении была уничтожена. Речь идет о "стратегических" ракетах с ядерными боеголовками. Тактические ракеты Tomahawk остаются на вооружении двух стран: США и Британии.

Из-за большого количества разных видов ракет класса Tomahawk их стоимость колеблется от 500 тысяч до миллиона долларов в штуку.

Ракета имеет два двигателя. При старте включается небольшой стартовый двигатель, разгоняющий ракету до определенной скорости, после чего начинает работать маршевый турбореактивный двигатель. Из-за малой высоты полета его трудно обнаружить имеющимися радарными системами за складками местности, а малое тепловое излучение двигателя значительно затрудняет обнаружение ракеты другими приборами.

Полет совершается на максимально низкой высоте (5 м над поверхностью моря) благодаря развитой системе позиционирования. Ракеты могут нести до 450 кг взрывчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа Украина передала США список целей в России, которые можно поразить дальнобойными ATACMS. Так, Киев пытался донести до Вашингтона необходимость защиты Украины от российского террора.

Однако в США пересматривать установленные ограничения не собираются. После западных СМИ уже и официальные лица принялись рассказывать, что такие удары "без стратегической ценности", что ATACMS не смогут поразить 90% самолетов РФ, которые атакуют Украину, потому что они, мол, уже отведены вглубь России.

Кроме того, в США заявляют, что "сосредоточены на помощи Украине быть более эффективным", и говорят, что наше государство уже имеет собственное оружие, которое не уступает западным дальнобойным ракетам.

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