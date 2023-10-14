'Красная линия стерта': американский обозреватель объяснил, почему утверждения Путина о сакральном статусе Крыма ничего не стоят

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники много раз начиная с 2014 года заявляли, что оккупированный ими украинский Крым якобы является "исконно русской" землей, РФ всегда будет защищать его, а любые попытки Украины вернуть полуостров станут настоящей "красной линией". Однако последние события – регулярная "бавовна" в Крыму, происходящий стараниями украинских военных, и отсутствие ожидаемой реакции на это Кремля – демонстрируют, что все заявления о "священном" статусе Крыма оказались выдумками.

Об этом сказано в статье Foreign Policy, автором которой является американский писатель и журналист Кейси Мишель, руководитель программы по борьбе с клептократией Фонда прав человека. Он также является автором книги "Американская клептократия: как США создали самую большую в истории схему отмывания денег".

Мишель отмечает, что учитывая постоянные украинские атаки на оккупированный Крым с использованием беспилотников и ракет, диверсионные операции и уничтожение военного имущества захватчиков по всему полуострову, россияне уже вряд ли относятся к Крыму как к какой-то "священной земле". Вместо того, чтобы выстраиваться в очереди, чтобы встать на защиту якобы своей территории, граждане РФ почему-то с нее бегут.

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И уже очевидно, что "бавовна" в Крыму не привела к ядерному ответу со стороны РФ, о котором постоянно говорили представители Кремля и российские пропагандисты. Реакция страны-агрессора на эти события наоборот довольно сдержанная.

"Крым не является чем-то особенным, не говоря уже о "красной линии", – писала недавно профессор Университета Макгилла Мария Попова.

Это мало кто замечает, пишет Мишель, однако идея о том, что Крым является "священной для России землей", уже мертва. А раньше именно эта идея, которую РФ смогла скормить многим на Западе, убедила цивилизованный мир в том, что любые попытки Украины деоккупировать полуостров могут привести к ядерной войне или другой серьезной эскалации.

"Увлеченные российской пропагандой о якобы пророссийских настроениях на полуострове и убежденные, что любое украинское нападение на Крым может спровоцировать потенциальную военную эскалацию, западные голоса преимущественно уклонялись от поддержки любых попыток вернуть полуостров под контроль Киева", – говорится в статье.

Особенно заметно это влияние пропаганды РФ стало тогда, когда стало известно, что американский миллиардер Илон Маск тайно сорвал атаку Украины на российский военно-морской флот у побережья временно оккупированного Крыма в прошлом году. Он убежден, что таким образом якобы предотвратил эскалацию конфликта.

Позже Маск заявил, что он не включил Starlink в Крыму из-за санкций США против России.

Теперь же эта идея "священности" Крыма для россиян больше не актуальна и перед Киевом и западными партнерами открылась масса новых возможностей, пишет журналист.

"Вместо того, чтобы устроить ответ в стиле Перл-Харбора, которого боялись многие жители Запада, россияне в большинстве своем пожали плечами. Вместо того, чтобы спровоцировать новый наплыв желающих воевать, Москва сейчас пытается достичь минимальных целей по призыву, а Киев продолжает собирать новое оружие, чтобы расширить свой арсенал, необходимый для возвращения Крыма. Любая вероятность того, что Москва прибегнет к ядерному ответу, развеялась – ее отменили как давление со стороны союзников Москвы (особенно Пекина), так и то, что Киев заявил, что Москва просто блефует", – отмечает Кейси Мишель.

По его словам, западные политики, к счастью, уже начинают воспринимать эту новую реальность. Они больше не обеспокоены такими атаками на Крым, а в США дали понять, что Украина, скорее всего, сможет получить ракеты большей дальности – ATACMS, которые позволят Киеву расширить круг своих целей в Крыму.

"С исчезновением этой крымской "красной линии" – а также разрушением идеи, что Крым – это некая священная земля для россиян – у западных правительств не остается причин не делать все, что в их силах, чтобы поддержать усилия Украины вернуть себе каждый метр украинской территории, включая Крым", – резюмирует автор.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия после серии мощных украинских ударов по Черноморскому флоту вывела из оккупированного Севастополя многие из своих кораблей и подводных лодок, в том числе ракетоносители, и переместила их в другие районы базирования дальше на востоке. Из-за риска тяжелых потерь Москва вряд ли решится на новую торговую блокаду в Черном море.

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