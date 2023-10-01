Появилось видео с последствиями прилета вражеского дрона по складу в Умани

В ночь на 1 октября российские войска нанесли удар по Умани на Черкасщине. Захватчики попали в промышленный объект: на складах после попадания российского дрона-камикадзе вспыхнул пожар.

В настоящее время идет ликвидация последствий удара РФ. Видео с места прилета показали в Министерстве внутренних дел Украины.

"Черкасщина. Продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному объекту в Умани. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов", – отметили в министерстве.

На опубликованных кадрах видно изувеченное здание, полностью охваченное пламенем.

Видео дня

Напомним, ночью 1 октября российские войска нанесли удар по Умани Черкасской области. После прилета вражеского дрона загорелись склады с зерном.

Также захватчики ночью атаковали Одесскую область по меньшей мере с трех направлений. Предварительно в регионе обошлось без попаданий.

В Кривом Роге после прилета беспилотника есть разрушение, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Всего ночью над Украиной сбили 16 вражеских беспилотников из 30, фиксировавшихся в воздушном пространстве нашего государства.

Однако дронами этой ночью оккупанты не ограничились. По Запорожской области ночью они били из артиллерии: в результате атаки погиб мужчина, еще восемь пострадали.

По Харькову российские войска ударили из С-300: три вражеских ракеты попали по территории предприятия: вспыхнул пожар.

Херсонщина ночью страдала от авиационных ударов: на регион оккупанты сбросили 10 авиабомб, ранения получили мирные жители.