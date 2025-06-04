'Результат будет заметен': ГУР получило доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации. Речь идет о конструкторском бюро "Туполев", которое является ведущей российской компанией по производству авиатехники.

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Операцию осуществили киберспециалисты Главного управления разведки. Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники.

Как сообщает источник в спецслужбе, в результате киберудара удалось получить чрезвычайно важную информацию стратегического уровня. В частности, речь идет о служебной переписке руководства компании, личных данных персонала конструкторского бюро, адресах проживания, резюме инженеров и конструкторов, служебных данных о закупках, протоколах закрытых заседаний и т.д.

Как отметил собеседник в разведке, киберкорпус ГУР МО длительное время осуществлял контроль за документооборотом КБ "Туполев", и в конце концов смог получить доступ к критически важным данным бюро объемом более 4,4 Гб.

В качестве символического итога операции украинские киберспециалисты "хакнули" официальный онлайн-ресурс "Туполева", на котором как главное изображение опубликовали сову, держащую в когтях российский самолет.

"Значение полученных данных сложно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки, в частности, мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, непосредственно вовлеченных в обслуживание российской стратегической авиации. Результат, очевидно, будет заметен как на земле, так и на небе", – прокомментировал итоги операции собеседник в спецслужбе.

Стоит отметить, что с 2022 года КБ "Туполев" – производитель российской стратегической авиации – находится под международными санкциями как компания, непосредственно причастная к осуществлению широкомасштабной агрессии россии против Украины.

Напомним, спустя несколько дней после спецоперации СБУ "Паутина" в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Белая" Иркутской области. Кадры подтверждают повреждение стратегических бомбардировщиков после атаки украинских БПЛА. Спутник зафиксировал повреждение по меньшей мере семи самолетов.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации "Паутина" дроны Службы безопасности Украины, кроме стратегических бомбардировщиков, уничтожили еще одну важную цель. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там ожидаемо выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.

– Во время атаки противник мог потерять не менее 40 самолетов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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