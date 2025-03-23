Россия обстреляла КАБами приграничья Сумщины: есть погибшая и раненая, разрушены жилые дома. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрелы гражданского населения. В воскресенье, 23 марта, вечером Россия атаковала КАБами приграничье Сумщины, а именно Миропольскую громаду.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. В результате коварного удара агрессором погибла женщина. Еще один человек ранен. Разрушены жилые дома.

"По данным следствия, 23 марта 2025 года в течение дня кафиры обстреливали и сбрасывали управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района. В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина, еще один человек ранен", – говорится в сообщении.

Несколько частных домов было повреждено или уничтожено.

При процессуальном руководстве Сумской областной и Сумской окружной прокуратур начаты досудебные расследования по фактам "Совершение военных преступлений" (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Ранее сообщалось, что 23 марта российские военные обстреляли поселок Донецк и город Покровск Донецкой области. В обоих населенных пунктах погибли гражданские.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 23 марта Россия массированно атаковала Киев дронами. В нескольких районах столицы горели многоэтажки. Погибли три человека, среди жертв – 5-летний ребенок и его отец. Еще по меньшей мере десять человек пострадали.

– В частности, в результате вражеских ударов пострадал офис OBOZ.UA. В здании редакции взрывной волной выбило окна и двери, серьезные повреждения получила студия.

– Вечером 21 марта российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и 14 пострадавших, три человека погибли. Враг убил целую семью – отца, мать и ребенка.

– 20 марта россияне массированно обстреляли прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Под ударом неприятеля была гражданская инфраструктура. Пострадали шесть человек, среди них 4-летний ребенок.

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