Россия подняла в воздух шесть бортов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

В ночь на воскресенье, 31 марта, страна-агрессор РФ снова подняла в небо свою стратегическую авиацию. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ и начали движение в направлении пусковых рубежей в Саратовской области и Каспий-Волгодонском регионе.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Количество бортов в воздухе может возрасти, если взлетят дополнительные Ту-95 с аэродрома "Энгельс".

На данный момент существует угроза применения врагом крылатых ракет Х-101. Также атака может быть комбинированной: россияне могут дополнительно атаковать Украину баллистикой, ракетами Х-59, "Кинжалами" и другими видами вооружения.

После оглашения тревоги в вашем регионе пройдите в безопасные места.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине из стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

В ночь на 30 марта под ударом "Шахедов" в частности оказались южные и юго-восточные регионы Одесщины. Маршруты своих дронов враг спланирует так, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО, что может быть предвестником последующих атак, когда оккупанты соберут информацию.

А 29 марта Россия била по Украине ракетами с ТУ-95МС и "Кинжалами". Ими, а также "Шахедами", враг атаковал энергообъекты и гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах: есть разрушения, повреждения и пострадавшие.

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