Ту-126: каким был советский предшественник российского А-50 и что с ним произошло

Украинские воины 23 февраля сбили уже второй российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. После этого в сети появилось немало информации об этом "летающем радиолокаторе".

А вот о его "предшественнике", советском самолете Ту-126, рассказывают мало. Этот пробел восполнил Defense Express, рассказавший о первом самолете радиолокационного дозора в распоряжении советских военных и его судьбе.

Первый самолет радиолокационного дозора на вооружении советской армии Ту-126 стал предшественником А-50. При этом предшественником с набором критических недостатков, которые в конце концов и привели к тому, что этой техники в СССР избавились задолго до распада Советского Союза.

Внешне Ту-126 напоминал Ту-95 – и это сходство базировалось на "происхождении" первого самолета радиолокационного дозора. Основой для Ту-126 стал пассажирский Ту-114, который вел свою "родословную" от базового варианта бомбардировщика Ту-95.

Работы по созданию Ту-126 начались в 1958 году, в 1962-м стартовали заводские испытания, завершившиеся к декабрю 1964 года. Уже через считанные месяцы, в апреле 1965 года, новый самолет был принят на вооружение. За период с 1965 по 1967 год изготовили 8 серийных экземпляров, которые, в дополнение к первому опытному борту использовались в строевых частях.

"Ту-126 оснащался комплексом радиотехнической разведки "Лиана", который имел достаточно высокие заявленные характеристики: дальность обнаружения воздушных целей – от 100 до 350 километров, в зависимости от габаритов цели; дальность обнаружения цели типа "крейсер" – до 400 километров. А в целом главным назначением Ту-126 на этапе разработки считалось своевременное обнаружение стратегических бомбардировщиков США на дистанции 1000 километров от береговой линии", – рассказали в Defense Express.

Однако, рассказывает издание, советские конструкторы так и не смогли обеспечить хотя бы относительно приемлемые условия для работы экипажа и обслуги радиотехнической аппаратуры на Ту-126. От личного состава поступали жалобы на высокий уровень вибрации, а также на то, что аппаратура "била" членов экипажа током. И в таких условиях патрулировать приходилось 8-9 часов.

При этом информации о том, подтверждал ли заявленные характеристики радиотехнический комплекс "Лиана", в открытом доступе до сих пор нет.

"Возможно именно эти обстоятельства продиктовали условия, при которых Ту-126 привлекались преимущественно для нерегулярных полетов на ведение радиотехнической разведки и координации действий монструозных перехватчиков Ту-128 (предшественников МиГ-31)", – отмечает Defense Express.

Все имеющиеся девять образцов Ту-126 (восемь серийных и один опытный) были сведены в состав 67-й отдельной эскадрильи центрального подчинения войск ПВО. Эти самолеты летали на дежурство преимущественно либо в район Новой Земли, либо над акваторией Балтийского моря.

Однако как только с 1984 года на вооружение советской армии начали поступать первые А-50 – от неудачных Ту-126 поспешили избавиться: из-за описанных недостатков их начали списывать. К 1990 году все Ту-126 были утилизированы.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Перед началом полномасштабного вторжения у России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

Самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Во второй раз миф о неуязвимости российского А-50 был опровергнут накануне.

Утром 24 февраля стало известно, что в районе падения А-50 в Краснодарском крае обнаружены тела членов экипажа.