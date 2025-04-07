Уходил домой, когда россияне ударили ракетой: в результате атаки РФ на Кривой Рог погиб Владимир Новиков. Фото

В результате ракетного удара армии РФ по Кривому Рогу 4 апреля погиб 57-летний Владимир Новиков. Мужчина шел домой, когда "Искандер" с кассетной боевой частью попал по жилому кварталу.

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Об этом сообщил местный Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг". По словам сына погибшего, его отец оказался "не в том месте и не в то время".

Владимир был на пенсии, активно занимался спортом и планы на жизнь.

Брат погибшего криворожа считается без вести пропавшим на фронте с 2024 года, а родители его умерли в прошлом. У мужчины остались дочь, сын и любимая женщина.

Прощание состоится 7 апреля на Центральном кладбище в 12.30. Вечная память и соболезнование семье!

Как сообщал OBOZ.UA, после 18:00 пятницы, 4 апреля, войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог по баллистике. Враг унес жизни 20 человек, среди которых девять детей. 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура.

Среди погибших – 32-летний Вячеслав Ремесло, в момент "прилета" проезжавший неподалеку. Также Россия убила трехлетнего Тимофея – он был очень энергичным и умным мальчиком, учил английский и любил космос.

В Кривом Роге оккупанты не только убили 20 человек и ранили еще 74 человека, но и повредили 44 многоквартирных и 23 частных дома, одно административное здание, восемь учебных заведений и культуры, 26 объектов бизнеса, автомобили.

Ужасные кадры с места российской атаки облетели мир. Мировые лидеры осудили действия РФ и в который раз напомнили, что РФ не хочет мира. В России же удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание", хотя там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

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