Умеров: новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова

Министерство обороны Украины уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование правительства.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на странице Facebook. По его словам, в новой редакции документа учтены все предложения.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время. Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", – написал министр.

По словам Умерова, обновленный законопроект должен установить четкий срок службы по мобилизации.

"Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в армии. Те из них, кто выберет остаться, потребуют не менее нескольких месяцев отпуска. Это честно. Срочников надо наконец-то отпустить домой. Это правильно", – добавил он.

Сегодня стало известно, что в Кабинете министров Украины проголосовали за отчисление поданного в Верховную Раду законопроекта об изменениях в мобилизации.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что военное командование Украины на закрытом совещании обсудило законопроект №10378, также о нем говорилось на заседании Согласительного совета.

Напомним, всего в Совет было представлено пять версий законопроекта о мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кабмин 25 декабря внес в Совет законопроект № 10378, который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и утрату права на отсрочку для ряда граждан. Также обсуждается мобилизация украинцев за границей.

– Главнокомандующий Валерий Залужный выступил против некоторых норм, в частности вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что законопроект не будет вынесен на голосование, пока не будет "урегулирован".

– Глава комитета Совета по нацбезопасности Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в проекте закона о мобилизации.

– 8 января проект закона не прошел рассмотрение в Комитете по антикоррупционной политике – документ признали содержащим коррупционные риски.

– 9 января комитет Верховной Рады Украины по нацбезопасности отложил в среду рассмотрение законопроекта о мобилизации.

- 10 января СМИ сообщали, что законопроект, скорее всего, вернут обратно в Кабмин на доработку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!