'Увидел, что все горит': жители Хмельницкого рассказали о российском ударе по городу. Видео

Утром в пятницу, 22 марта, во время массированной атаки по Украине российские оккупанты нанесли удары по Хмельницкому. В результате очередного преступления оккупантов погибли, по меньшей мере, два человека.

А другие местные жители пережили настоящий ужас. Об этом они рассказали украинским журналистам.

Хмельницкий рассказал, что слышал два взрыва, после чего выбежал на улицу и увидел, что все горит.

"Я в 6:10 услышал взрывы. Два взрыва было. Как раз выскочил во двор, вижу, здесь все горит. Частные дома пострадали, как вы видите, а пятиэтажка полностью повреждена", – сказал он.

Другая женщина отметила, что в результате атаки пострадал ее ребенок, хотя им, по ее словам, еще повезло.

"У меня стеклопакет, окно вылетело наружу, если бы внутрь – нам не жить. Это такое, не передать словами и здесь ребенок кричит, его ранило стеклом, он в комнате спал", – рассказала она.

Напомним, в результате российского удара по Хмельницкому утром 22 марта погибли два человека. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения.

Под массированный вражеский удар попали Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровщина, Полтавщина, Николаевщина, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская.

Ранее мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в городе повреждены жилые дома. После взрывов Хмельницкий затянуло дымом, патрульные вместе с экстренными службами оказывали помощь пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 22 марта РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, осуществившие пуск крылатых ракет Х-101/555/55. В ряде городов Украины раздались взрывы. Это уже вторая массированная атака врага за двое суток.

– Перед этим, в ночь на пятницу, войска РФ запустили по Украине "Шахеды". Силы ПВО ночью и утром уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа.

– По Запорожью агрессор нанес 12 ракетных ударов. В результате были поражены ДнепроГЭС и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

– По Харькову враг ударил баллистическими ракетами. Там прогремело не менее 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что цели очередного массированного удара РФ крайне четки для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома и даже троллейбусы.

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