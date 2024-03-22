На Черниговщине российский дрон попал в микроавтобус с гражданскими: есть пострадавшие

В Новгород-Северском районе Черниговщины вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. По предварительной информации, пострадали три человека.

Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, попадание произошло около 13:40 пятницы, 22 марта.

В полиции Черниговщины рассказали, что на месте работают правоохранители. Известно, что местные жители возвращались с рынка в Семеновке через одно из пограничных сел, где маршрутка и подверглась атаке БПЛА.

"Полицейские совместно с представителями экстренных служб оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в больницу. Полиция фиксирует последствия вражеской атаки и собирает доказательства военного преступления оккупантов", – говорится в сообщении.

Кроме того, три взрыва, предварительно вследствие атаки КАБами (управляемые авиабомбы) прогремели в городе Семеновка Семеновской городской громады Новгород-Северского района, информировал Чаус по состоянию на 14:59.

В 14:35 на Черниговщине была объявлена воздушная тревога, в 15:02 она была отбита.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 марта армия России устроила очередную массированную атаку. Ночью оккупанты запустили по Украине "Шахеды", а утром со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55. В ряде городов Украины раздались взрывы, под удар попали Запорожская, Хмельницкая, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Одесская, Львовская и Ивано-Франковская области.

– Силы ПВО уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа.

– В Хмельницком вследствие российского удара погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения.

– По Запорожью враг нанес 12 ракетных ударов. Там повреждены поражены ДнепроГЭС и другая инфраструктура, погибли три человека, еще несколько пострадали.

– По Харькову прогремело около 15 взрывов, в городе исчез свет и возникли проблемы с водоснабжением.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что цели очередного массированного удара РФ крайне четкие для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома и даже троллейбусы.

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