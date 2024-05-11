В Харькове самая длинная за все время войны тревога продолжалась более 13 часов

В пятницу, 10 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и области, в том числе по приграничным громадам. Воздушная тревога в регионе продолжалась более 13 часов и стала самой длинной за все время полномасштабной войны.

Сигнал тревоги раздался еще утром, в 9:03, а отбой объявили уже поздно вечером, в 22:23. Опасность продолжалась 13 часов и 19 минут, о чем свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог Украины.

Напомним, что войска России в ночь на 10 мая ударили ракетами по району жилой застройки в Харькове. Были разрушены и повреждены частные дома, вспыхнули пожары, пострадали два человека.

После этого в течение дня враг усиленно обстреливал пограничные громады Харьковщины.

На данный момент известно, что погибли три человека, еще четверо – ранены. Враг обстреливал населенные пункты из артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска России утром 10 мая пытались прорвать украинскую оборону на границе в Харьковской области. Из Волчанска и соседних сел организована эвакуация гражданского населения.

– Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты начали контрнаступление на Харьковщине. По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага.

– По состоянию на вечер 10 мая российская армия продолжала наносить контрудары на Харьковщине. Продолжались бои за населенные пункты на приграничье.

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