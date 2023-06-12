'Задача была проста – не уйти и не умереть': корреспондент New Yorker провел две недели вместе с бойцами ВСУ под Бахмутом

Ситуация на фронте поблизости Бахмута тяжелая уже длительное время. В середине марта корреспондент New Yorker провел две недели вместе с бойцами Вооруженных сил Украины, которые живут в окопах недалеко от города-крепости.

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Свой репортаж он опубликовал на сайте издания. Отмечается, что украинские защитники живут по принципу: хочешь выжить – копай.

Украинские позиции находятся под постоянным вражеским огнем. В первый же день воинов ВСУ и журналиста накрыли огнем из вертолета. По его словам, когда защитники Украины услышали подлетающий вертолет, битком набились в землянку, но после прямого попадания мины бревна, которые ее укрепляли, попадали.

Хотя украинские солдаты часто применяют защитные сетки и камуфляж, чтобы их не заметили с дрона, в этот раз это не помогло. Российские оккупанты обнаружили позицию и собирались во что бы то ни стало ее уничтожить.

"Задача пехотинцев была проста: не уйти и не умереть", – отмечает журналист.

Он уточнил, что был на позициях 28-ой бригады, которая одной из первых вошла в освобожденный Херсон. После этого их послали на 500 километров к северо-востоку, в осажденный Бахмут, который стал ареной самых ожесточенных боев этой войны.

Батальон, в который входило около 600 солдат, поставили на краю села к югу от Бахмута. Его на тот момент контролировала ЧВК "Вагнер". Натиск боевиков из числа зэков, которыми легко готово было пожертвовать их командование, потряс украинских защитников.

"Просто зомби какие-то, пушечное мясо. Сколько бы мы их ни убивали, они не кончались", – рассказывает про атаку вагнеровцев командир батальона, 39-летний подполковник Павел.

Всего через несколько недель батальон был близок к исчезновению: целые взводы гибли в перестрелках, около 70 солдат были окружены и убиты. Немногие выжившие, по словам одного из офицеров, "так устали, что от них не было никакой пользы". В январе то, что осталось от батальона, переправили из села на оборонительные позиции в рощах и полях в паре километров к западу.

Вскоре российские наемники ушли в Бахмут, и их заменили обычные солдаты РФ, не столь многочисленные и не готовые массово жертвовать собой. С российских позиций стреляют максимально интенсивно. Обстрелы обычно заканчиваются так же внезапно, как начинаются. При этом все украинские защитники продолжают шутить, чтобы справиться с чувством полнейшей беспомощности во время обстрелов.

Ранее Институт изучения войны со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр отмечал, что на протяжении 10-11 июня ВСУ продвинулись на 300-1500 метров к югу от Великой Новоселки в Донецкой области. Сообщалось об освобождении таких населенных пунктов, как Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровка.

11 июня в Силах обороны подтвердили освобождение Благодатного, а 12 июня – Сторожевого в Донецкой области, где защитники подняли украинский флаг. Выяснилось также, что Новодаровку наши воины освободили еще 4 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны Британии отметили, что войска РФ потеряли огромное количество наемников, пытаясь захватить Бахмут. По подсчетам специалистов, на каждые оккупированные 48 см территории приходится один убитый или раненый оккупант.

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