Зеленский о разрешении США бить по РФ их оружием: это шаг вперед, хочу видеть на практике

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение от США бить по территории Российской Федерации американским оружием. Он подчеркнул, что это шаг вперед, но надо увидеть это на практике.

Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина – Северная Европа. Он рассказал, что информацию о разрешении получил через военных утром 31 мая.

"У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что решение США об использовании предоставленного оружия является шагом вперед и позволяет Украине лучше защищать жителей своих приграничных территорий. Он добавил, что хочет увидеть, как это реализуется на практике.

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу, – это в любом случае шаг вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать возможной для нас защиту наших людей, живущих у границы", – добавил Зеленский.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить ограниченные удары внутри России с использованием оружия американского производства. Подобные изменения в политике Белого дома могут стать новой главой в войне для Украины. Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ могут начаться в течение нескольких часов или дней.

Правительство Германии также разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, 30 мая американская газета Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине бить американским оружием по РФ, но разрешение касается только обороны Харькова.

ВСУ могут открывать огонь по силам РФ, которые атакуют или намерены атаковать Харьковскую область, подтвердили в администрации Байдена.

При этом ранее в The Washington Post со ссылкой на источники рассказали, что США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном. Разрешение действует в случае, если эти цели представляют угрозу для Украины.

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