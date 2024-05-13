'Могли расстрелять': из Волчанска на Харьковщине эвакуировали людей, которых оккупанты удерживали в подвале. Видео

Из Волчанска в Харьковской области 13 мая эвакуировали людей, которых оккупанты два дня держали в плену в подвале. Утром военные РФ отступили и людям удалось выйти на свободу.

Об этом рассказали "Суспільному" жители Волчанска Светлана и Владимир, которые утром 13 мая сбежали и добрались до волонтеров. По словам Владимира, российские военные взяли их в плен 11 мая.

"Мы сидели с ними. В подвале. Могли нас расстрелять. Как выходили, узнали ее (Светлану. – Ред.), пропустили. А так бы тоже расстреляли", – сказал он.

Так, женщину захватчики в подвалы заставляли перевязывать раненых.

"Они меня заставляли раненым ноги обматывать бинтами. ... Они спустились из России, сверху", – рассказала Светлана.

По ее словам, военные РФ не стреляли в пленных, в то же время открывали огонь по волонтерам.

"Вот мы и сбежали из-за того, что они сегодня отошли немного, а мы вырвались. Сегодня утром заходит россиянин: "Уходим так, как и пришли". Забрали раненых и ушли. А мы – бежать. Там много людей. Слышали разговоры, что нужно расстрелять. А на нас ли говорили, или на еще кого-то...", – рассказали Владимир и Светлана.

В настоящее время в Волчанске остается около 500 человек, сообщил руководитель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили.

По его словам, Волчанск контролируют Вооруженные силы Украины, в окрестностях города ведутся бои.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия России утром 10 мая пыталась прорвать оборону Украины на границе с Харьковщиной в районе Волчанска и соседних сел. Оттуда была проведена эвакуация мирного населения. В течение дня атаки были отбиты, заявили в Минобороны Украины.

– Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала контрнаступление на Харьковщине. Он рассказал, что военное командование знало о планах агрессора и рассчитало силы для отпора.

– Вечером 11 мая в проекте DeepState сообщили, что в селе Огурцово в Харьковской области зафиксировано по меньшей мере три единицы военной техники РФ, что свидетельствует о продвижении врага. В ВСУ рассказали, что из-за большого давления противника пришлось отойти с некоторых позиций. В то же время оккупанты терпят тяжелые потери.

– По данным ISW на 12 мая, войска РФ добились успехов на севере Харьковской области. Вероятно, враг пытается захватить Волчанск, чтобы создать угрозу для обороняющихся на Купянском направлении ВСУ.

– В ГУР накануне рассказали, что РФ начала наступление на Харьковщину по графику, о котором ранее информировала украинская разведка. В настоящее время принимаются все меры для срыва планов врага.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация обострилась, украинские подразделения ведут жесткие оборонительные бои и сдерживают противника. По врагу работает артиллерия и подразделения БПЛА.

– Утром 13 мая в Генштабе инормировали, что на Харьковщине ситуация сложная, оккупанты продолжают штурмы и обстрелы. Враг пытался продвигаться в населенные пункты Липцы, Старица и Волчанск.

– По данным движения "Атеш", РФ бросила наступать на Харьковщину наемников Африканского корпуса, которые в составе передовых отрядов несут тяжелые потери.

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