Россия ночью атаковала Украину 156-мя дронами: силы ПВО обезвредили 135 из них

В ночь на 12 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 156 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 135 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 12 января (с 18:00 11 января) противник атаковал 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Запускали их россияне с направлений российских Миллерово, Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, враг использовал для ударов около 110 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", – призвали в Воздушных силах.

Что известно о последствиях террора

Утром 12 января в АО "Черниговоблэнерго" сообщили о повреждении в результате российской атаки важного энергообъекта в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Обесточен ряд населенных пунктов.

В компании заверили: как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.

Фиксировались последствия вражеских ударов и в Киеве.

"В результате попадания БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар. Его сейчас локализовали. По другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар. Все службы работают на местах", – рассказал об известных на 07:55 утра последствиях атаки городской голова Киева Виталий Кличко.

На Днепропетровщине россияне снова били по Никопольскому району. Из артиллерии и с помощью FPV-дронов агрессор атаковал Никополь, Червоногригорьевскую, Марганецкую, Покровскую громады.

"Пострадал 59-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены 9 частных домов, хозяйственная постройка, газопровод и линия электропередач", – рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Над регионом в течение ночи сбито 3 вражеских дрона.

Атаковали российские войска и Одессу: там поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие. Разрушен частный дом, еще несколько домов получили повреждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за прошедшую неделю РФ выпустила около 1100 дронов и более 50 ракет по Украине. Такие данные в воскресенье, 11 января, озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины. В результате вражеских атак травмированы два человека, возникли пожары.

Также оккупанты обстреляли музыкальную школу и скорую на Черниговщине, пострадали люди.

А Донецкую область РФ атаковала дронами и КАБами. Кроме раненых известно о четырех погибших.

