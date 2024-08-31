Ермак встретился с военными США: речь шла о совместном производстве оружия и ситуации на фронте

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с американскими военными и экспертами в сфере безопасности. В ходе переговоров речь шла о совместном производстве оружия и ситуации на фронте.

Видео дня

Встреча состоялась во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты. Об этом сообщили в Офисе президента.

В обсуждении также приняли участие Министр обороны Украины Рустем Умеров, его заместитель Александр Балануца, заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ Николай Шевцов, заместитель руководителя Офиса Президента Николай Точицкий и советница руководителя Офиса Главы государства Дария Заровна.

Основной темой встречи стало обсуждение перспектив совместного производства оружия между Украиной и США. Стороны обменялись мнениями и предложениями по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.

В то же время Рустем Умеров подробно рассказал о текущем положении дел на фронте, подчеркнув, что Россия продолжает целенаправленно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. За последнюю неделю РФ нанесла более 400 ударов по Украине с помощью ракет и дронов.

Со своей стороны Андрей Ермак отметил необходимость усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и обратил внимание на необходимость увеличения производства оружия большой дальности, в частности ударных беспилотников и крылатых ракет.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в России, которые она хочет поражать с помощью американских ракет ATACMS. Он надеется, что аргументы украинской стороны были услышаны.

Ранее издание Рolitico сообщило, что Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России по ударам ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения по применению американского оружия. И Киев рассчитывает, что, показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, убедит американские власти пересмотреть действующие запреты.

Украинские войска уже давно получили на вооружение ракету ATACMS. Однако Соединенные Штаты до сих пор не сняли ограничения по использованию этого вооружения для ударов по российским аэродромам. В то же время аналитики подсчитали, что для результативных ударов по аэродромам Украине требуются десятки единиц ATACMS.

Ранее в Пентагоне подтвердили запрет бить ATACMS вглубь территории РФ. Причиной спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер в июле 2024 года называл опасения, что война может "выйти за пределы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, на территории России расположены не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только HIMARS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!