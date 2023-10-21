Много воронок и мало техники: как выглядит аэродром в Луганске после прилета ракет ATACMS. Видео

После того, как украинские военные ударили американскими ракетами ATACMS по аэродрому в оккупированном Луганске, там стало гораздо меньше вражеской техники. На территории, которую использовали российские захватчики, образовалось много воронок.

Соответствующие кадры были опубликованы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Следы от поражения ракетами можно увидеть повсюду на значительной площади.

Также заметно, что на аэродроме стало значительно меньше военной техники РФ – на ролике можно увидеть лишь несколько единиц. Вероятно, враг переместил те машины, которые уцелели после обстрела, в другое место, ведь аэродром больше не является безопасной локацией и ВСУ это доказали.

Видео дня

Ранее в сети показали спутниковые изображения аэродрома во временно оккупированном Луганске после удара ATACMS. На них видно, что по меньшей мере 5 вертолетов российских оккупантов получили различные повреждения.

Также были опубликованы и спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ракетами ATACMS. На снимках со спутника хорошо видны места поражения, воронки размеров в несколько метров и поврежденная техника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 17 октября украинские военные ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле захваченных РФ Луганска и Бердянска. В рамках операции "DRAGONFLY" были уничтожены 9 российских вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов, повреждены взлетные полосы аэродромов.

– Впоследствии стало известно, что, ударив по аэродромам, ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал исторический первый пуск ракет ATACMS.

– После удара по аэродромам в Бердянске и Луганске оккупанты обсуждали большие потери, сообщили в ГУР. Помимо уничтожения техники и живой силы врага эти атаки могут повлиять на российскую логистику. ВС РФ, вероятно, теперь начнут прятать свои оперативные базы и узлы управления на еще большем расстоянии от линии столкновения.

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