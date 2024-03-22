На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия российского удара, нанесенного утром 22 марта. Гасить пожар на месте прилета помогал тактический робот Magurus Wolf R1.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины по состоянию на 14.42. Также были опубликованы видео работы современной роботизированной техники.

"Спасатели ликвидировали последствия российской атаки по области. На одном из объектов применялся тактический робот Magurus Wolf R1 для дистанционного тушения пожаров", – говорится в сообщении спасателей.

Ранее руководитель МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что к ликвидации последствий массовой утренней атаки РФ привлечены все службы. На опасных участках, чтобы минимизировать травмы спасателей, используется роботизированная техника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 марта армия России устроила вторую за двое суток массированную атаку против Украины. Ночью враг запустил "Шахеды", а утром – крылатые ракеты Х-101/555/55. Под удар попали Запорожская, Хмельницкая, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Одесская, Львовская и Ивано-Франковская области.

– Силы ПВО уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа. Всего РФ применила 151 средство воздушного нападения.

– Запорожье подверглось 12 ракетных ударам. Там повреждены ДнепроГЭС и другая инфраструктура, погибли три человека – восьмилетняя девочка, ее отец, а также водитель троллейбуса, который ехал по плотине ГЭС. Еще несколько пострадали.

– В Хмельницком из-за обстрела погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения.

– В Харькове прогремело около 15 взрывов, в городе исчез свет и возникли проблемы с водоснабжением.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что цели очередной атаки РФ крайне понятны для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома и даже троллейбусы.

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