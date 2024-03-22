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На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,6 т.
На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия российского удара, нанесенного утром 22 марта. Гасить пожар на месте прилета помогал тактический робот Magurus Wolf R1.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины по состоянию на 14.42. Также были опубликованы видео работы современной роботизированной техники.

На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото

"Спасатели ликвидировали последствия российской атаки по области. На одном из объектов применялся тактический робот Magurus Wolf R1 для дистанционного тушения пожаров", – говорится в сообщении спасателей.

На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото

Ранее руководитель МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что к ликвидации последствий массовой утренней атаки РФ привлечены все службы. На опасных участках, чтобы минимизировать травмы спасателей, используется роботизированная техника.

На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото
На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото
На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото
На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото
На Одесщине тушить пожар на месте вражеского удара помогал робот: как он выглядит. Фото

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 марта армия России устроила вторую за двое суток массированную атаку против Украины. Ночью враг запустил "Шахеды", а утром – крылатые ракеты Х-101/555/55. Под удар попали Запорожская, Хмельницкая, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Одесская, Львовская и Ивано-Франковская области.

– Силы ПВО уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа. Всего РФ применила 151 средство воздушного нападения.

Запорожье подверглось 12 ракетных ударам. Там повреждены ДнепроГЭС и другая инфраструктура, погибли три человека – восьмилетняя девочка, ее отец, а также водитель троллейбуса, который ехал по плотине ГЭС. Еще несколько пострадали.

– В Хмельницком из-за обстрела погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения.

– В Харькове прогремело около 15 взрывов, в городе исчез свет и возникли проблемы с водоснабжением.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что цели очередной атаки РФ крайне понятны для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома и даже троллейбусы.

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