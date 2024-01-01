'Бавовна' в Крыму довела оккупантов до истерики: какие объекты на полуострове атаковали в 2023 году и каким может быть его освобождение

Прошедший год стал богатым на "бавовны" во временно оккупированном Россией Крыму и вокруг него – в акватории Черного и Азовского морей. На суше в 2023-м горели нефтебазы, комплексы противовоздушной обороны, штабы вместе с офицерами, а на воде – большие десантные корабли, некоторые из которых пошли ко дну.

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Бессчетные взрывы, пожары и потеря военного ресурса довели захватчиков и их сторонников до истерики и местами бегства. OBOZ.UA собрал данные о том, какие объекты были атакованы на полуострове, который находится под российской оккупацией уже более девяти лет, и каким может быть его освобождение.

Десятки "бавовн" в Крыму

Мониторинговые каналы задокументировали по меньшей мере 76 атак (в том числе возможных), которые произошли на территории Автономной Республики Крым, Севастопольского городского совета и рядом в акватории в течение 2023 года. Из них более десятка привели к разрушениям и жертвам среди оккупантов.

Например, 29 апреля в Севастополе "бавовна" спустилась на нефтебазу, где хранились топливо и нефтепродукты для Черноморского флота ВС РФ. В результате пожара было уничтожено более 10 резервуаров, а россияне начали бежать с полуострова, образуя пробки на Крымском мосту.

17 июля произошла вторая украинская атака на Крымский мост (в СБУ лишь к концу года подтвердили эту спецоперацию, добавив, что тогда бойцы пытались поразить не только эту законную военную цель, но и российский фрегат "Адмирал Эссен"). После нее россияне тоже начали бежать с полуострова, образуя на выездах в сторону РФ большие пробки.

Через несколько дней взрывы прогремели на военном Старокрымском полигоне, из-за них оккупанты перекрыли трассу "Таврида" и эвакуировали людей из четырех соседних населенных пунктов.

1 августа минобороны РФ заявило о "безуспешной" атаке трех морских дронов на патрульные корабли ЧФ "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км от Севастополя, в то же время российские моряки признались в потерях. Из перехваченного украинскими силами разговора экипажей российских вертолетов Ка-29, которые осуществляли эвакуацию, стало известно об одном погибшем и пятерых раненых захватчиках.

В День флага Украины, 23 августа, Главное управление разведки Украины показало уничтожение двух пусковых установок комплекса С-400 "Триумф" врага возле Оленевки на мысе Тарханкут – вместе с ракетами и личным составом. Еще одна такая же вражеская система была поражена в Евпатории 14 сентября.

13 сентября в результате ракетного удара на "Севморзавод" враг потерял БДК "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" (тогда около четырех захватчиков погибли и более 26 получили ранения). 22 сентября ряд русских офицеров пошел на тот свет после украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ. На следующий день в поселке Черноморское произошло поражение транспортно-десантного катера проекта 11770 "Серна" с загруженным БТР-82А и командиром, а также катера проекта 1176 "Акула".

В целом в Крыму на протяжении 2023-го было много атак БПЛА и "успешного сбития" дронов, после которых, однако, там часто исчезал свет, пылали воинские части, бухты и склады боеприпасов. А еще на полуострове при "странных" обстоятельствах падали вертолеты и ракеты "Калибр".

Последним эффектным в 2023 году стал украинский ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который перевозил "Шахеды". Эта "бавовна" 26 декабря в Феодосийском порту сопровождалась серией мощных взрывов, после нее "пропали без вести" около трех десятков российских контрактников и срочников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уничтожение очередного российского корабля показало важность освобождения Крыма для Украины. Он отметил, что на сегодня ВСУ уже уничтожили 20% флота Черноморского флота РФ.

Президент Владимир Зеленский назвал лишь вопросом времени достижения огневого контроля Сил обороны над временно оккупированным полуостровом. По его словам, военный флот государства-террориста РФ больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма.

Каким Украина видит возвращение Крыма

В начале прошлым летом министр обороны Великобритании Бен Уоллес (занимал должность до августа 2023-го) выразил убеждение, что ВСУ могут освободить Крым в 2023 году, потому что "у российских оккупантов заканчивается необходимое военное оборудование".

"Мы видели на поле боя: если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей насмерть десятками тысяч, что они (россияне. – Ред.) и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые нужные", – говорил политик в интервью The Washington Post.

В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Украины может происходить как военным, так и дипломатическим путем. По его словам, важно то, что полуостров должен быть деоккупирован – без этого речь не может идти о возвращении стабильного мира на всем европейском континенте.

В то же время он отметил важность участия международных партнеров Украины в освобождении всех наших территорий. По его убеждению, союзники должны оказывать давление на страну-агрессора.

"Украина как цивилизованная нация не признает Крым частью Российской Федерации, другие страны этого не признают, и потому ситуация неустойчива и будет перманентный хаос, именно этого добивается Россия. Эту проблему можно решить по дипломатическому или военному пути", – заявил президент.

Сейчас Крым остается под оккупацией России, но большинство экспертов уверяют, что полуостров все же вернется в Украину официально.

На этом фоне в Главном управлении разведки Минобороны к концу года подчеркнули, что прогнозы о мероприятии бойцов Сил обороны в Крым осуществились. Глава ведомства Кирилл Буданов предупреждал об этом весной.

"Информация – это тоже оружие. От официальных лиц, от военно-политического руководства, это также инструмент влияния. Они (прогнозы. – Ред.) делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат... Что касается конкретных заявлений – они осуществились. Украинские военные были в Крыму в этом году и этим летом", – заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Очевидно, что многочисленные "бавовны" на полуострове тому подтверждение. Например, в День Независимости Украины 24 августа украинский десант совершил высадку в Крыму и вступил с оккупантами в стрелковый бой. В тот же день на полуострове снова взвился государственный флаг Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году страна-агрессор Россия испытала много провалов в войне против Украины. В частности, ее "мясные" штурмы на фронте привели к еще большим потерям живой силы, удары от ВСУ заставили врага отводить военные корабли подальше от полуострова, в то же время война приблизилась и к самому Кремлю.

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