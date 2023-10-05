Какие заболевания органов пищеварения являются основанием для признания непригодным к военной службе: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которое военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. В Вооруженные силы могут попасть только те граждане, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем.

В то же время, с некоторыми болезнями человека могут даже исключить из воинского учета, в частности, с целым рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта. OBOZREVATEL выяснил, с какими заболеваниями желудка военнообязанного не могут призвать в ВСУ.

Степень пригодности человека к службе определяет военно-врачебная комиссия. При определении пригодности или непригодности военнообязанного ВВК опирается на перечень болезней, изложенный в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

В документе говорится, что граждане с язвенными заболеваниями желудка могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе. Согласно ст. 53 определяется перечень болезней, освобождающих от военной службы. С такими недугами человека исключают из воинского учета: болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненная пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), сопровождающаяся упадком питания при наличии противопоказаний к оперативному лечению или отказу от него.

Видео дня

Кроме того, в ст. 53-Б изложен перечень заболеваний органов пищеварения, которые предусматривают ограниченную или полную непригодность к военной службе.

К таким болезням относятся:

– язвенная болезнь с долго не рубцующимися язвами,

– язвенная болезнь, осложненная кровотечением с развитием послегеморрагической анемии или перфорацией (в течение 5 лет после указанных осложнений),

– язвенная болезнь с частыми (два раза и более в год) рецидивами язвы, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель),

– язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы,

– язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет,

– язвенная болезнь, осложненная грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки при умеренных нарушениях эвакуаторно-моторной функции.

Стоит отметить, что степень пригодности человека к службе определяется в индивидуальном порядке во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, с августа 2023 перечень людей, непригодных к военной службе из-за состояния здоровья, был сужен. Согласно приказу Министерства обороны Украины № 490 от 18 августа 2023 года, были сняты ограничения на определение пригодности к службе в армии для людей с рядом заболеваний и расстройств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

– куда направят служить ограниченно пригодных в октябре, а также какой порядок прохождения ВЛК действует в настоящее время;

– сколько длится подготовка мобилизованных перед отправкой на фронт и какие факторы влияют на продолжительность обучения;

– какие документы нужны для прохождения ВЛК при мобилизации и что нужно знать;

– усилят ли мобилизацию в Украине в октябре и что известно об электронном реестре военнообязанных;

– кого мобилизуют в Украине в октябре, а кто имеет право на отсрочку;

– что изменится для военнообязанных женщин с 1 октября, когда они должны стать на военный учет и будут ли иметь право на выезд за границу;

- могут ли сотрудники ТЦК вручать повестку дома во время военного положения и насколько законно задержание мужчин на улице во время вручения повесток.

– как проходит мобилизация тех, кто не служил, а также что нужно знать о призыве с 1 октября;

Также мы рассказывали, возможна ли мобилизация больных туберкулезом и гепатитом во время военного положения, могут ли мобилизовать снятых с военного учета мужчин, а также разъясняли, когда заработает реестр военнообязанных и насколько реальна перспектива вручения украинцам повесток онлайн.