F-16 в Украине могут вызвать путаницу и эскалацию между РФ и НАТО: в чем опасность

После предоставления нашей стране западных истребителей впервые на одной территории будут одинаковые самолеты с цветами Украины и НАТО. Однако появление в Украине истребителей F-16 даже с распознаваемой маркировкой ВСУ увеличит риск столкновений между западными и российскими эскадрильями.

Так считает военный обозреватель итальянского издания La Repubblica Джанлука Ди Фео. Это один из самых цитируемых в России западных военных журналистов.

По прогнозам Джанлуки Ди Фео, первые шесть F-16 будут в Украине в июне, а остальные – в общей сложности предполагается 45 самолетов – могут развернуть только с осени. "Украинцы впервые будут летать на той же модели самолета, которую используют в соседних странах Польше, Румынии, Норвегии, Дании, в миссиях защиты НАТО в Балтии и на Балканах. Будет полный беспорядок. Как можно различить атлантический самолет от украинского, если он вылетает с румынской базы на тренировку на Черном море или на дунайскую границу?" – спрашивает журналист.

Отдельно Джанлука Ди Фео ссылается на слова российского диктатора Владимира Путина: "F-16 может использовать ядерное оружие, и мы должны учитывать это в нашем планировании". Вашингтон не игнорирует эти заявления и именно поэтому он больше года блокировал поставки истребителей в Украину. "Опасения эскалации остаются, и потому Пентагон навязал правительству Зеленского "красную линию": F-16 можно использовать только в пределах украинских границ", – добавил обозреватель.

Кремль ранее предупреждал: "если базы третьих стран используют для нападения на российские войска, они будут законной целью, где бы они ни находились". Таким образом, Путин "предостерегает НАТО от соблазна использовать польские, румынские или балтийские аэропорты как приют для украинских самолетов", считает Джанлука Ди Фео.

Итальянский обозреватель также несколько непоследовательно добавляет: хотя "Путин и лидеры НАТО сходятся в том, что F-16 не изменит исход конфликта", все равно "существует большой риск эскалации конфликта" и втягивания стран НАТО в него.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сначала от Дании получит истребители F-16, которые поступят в первой половине этого года. Это не единственная страна, которая в этом году предоставит нам истребители.

А тем временем первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую летную подготовку на F-16 под руководством инструкторов из британских Королевских ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

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